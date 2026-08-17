La UE moviliza medios de extinción para combatir los incendios en España y Bélgica

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario detalló que se han destinado a España 104 bomberos y 36 vehículos procedentes de Francia para ayudar en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

El fuego de Aragón ya ha quemado cerca de 17.000 hectáreas y mantiene evacuadas a un total de 1.046 personas de 19 poblaciones.

En Bélgica, se han destinado dos aviones de Suecia, dos helicópteros de Países Bajos, dos de Noruega y dos de Alemania para afrontar el incendio forestal que afecta al parque natural de Hautes Fagnes, en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica), a solo 300 metros de la frontera con Alemania.

El incendio ya es el mayor de la historia del país centroeuropeo tras calcinar hasta el momento cerca de 3.000 hectáreas y provocar el desalojo de 600 vecinos.

La UE también ofrece apoyo a través del satélite Copernicus, que proporciona a los servicios de extinción un mapeo que ayuda a evaluar las zonas afectadas y organizar la respuesta.

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Además de España y Bélgica, Copernicus está activo en Grecia, Alemania, Montenegro, Albania, Francia e Italia, países que también padecen incendios de distinta magnitud.

"Ningún país debería afrontar los incendios forestales en solitario. A través de nuestro Mecanismo de Protección Civil, Europa está desplegando rápidamente aviones, helicópteros y bomberos donde más se necesitan. Este fin de semana, en Bélgica y España, la solidaridad europea volvió a estar presente sobre el terreno", expresó la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó a través de redes sociales que la solidaridad de Europa "está en marcha" para todos los Estados miembros afectados por los fuegos, y añadió que Bruselas "sigue de cerca su desarrollo".

La temporada de incendios forestales de 2026 se perfila como una de las más excepcionales de la historia de Europa, dado que a finales de julio la superficie quemada ya era dos veces y media superior a la habitual en territorio comunitario.