Líder demócrata califica como “uno de los mayores fiascos” el memorando de Trump con Irán

"El memorándum de malentendidos de Trump con Irán ha sido un fracaso absoluto y un completo fiasco que no ha generado ningún progreso hacia sus objetivos declarados, pero que ha perjudicado a los estadounidenses con un aumento vertiginoso del precio de la gasolina por encima de los 4 dólares por galón", escribió el senador en su cuenta oficial de X.

Shumer agregó que considera importante poner fin de inmediato a la guerra mediante "una diplomacia seria".

El comentario del demócrata de Nueva York sucede el mismo día que expira el plazo de 60 días fijado el pasado 17 de junio entre Teherán y Washington con la intención de poner fin a las hostilidades sin que se haya conseguido ninguno de los objetivos planteados.

La expiración del memorando es sobre todo simbólica dado que tanto la República Islámica como Estados Unidos lo dieron por nulo hace semanas, y desde entonces se han vuelto a producir choques militares con nuevos bloqueos en el estrecho de Ormuz que afectan al precio del petróleo.

Además, este lunes el presidente, Donald Trump, aseguró que Irán no va aceptar el tipo de acuerdo que él quiere para limitar el desarrollo del programa nuclear de Teherán.

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También amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz, el cual volvió a asegurar que controla por completo Washington.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, está a punto de cumplir seis meses.