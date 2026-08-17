Los desalojados por el incendio de Riglos (Huesca) podrán volver a casa a partir de mañana

El jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, tras la reunión en el puesto de mano de Santa de la Peña, ha explicado a los medios que servicios básicos como la telefonía o la electricidad ya están repuestos.

La telefonía ya estaba estabilizada desde hace un par de días y se ha estado trabajando en energizar las líneas de electricidad, trabajo que culminará hoy, y se habilitarán generadores para las pocas en las que no será posible.

Lo más complejo, ha reconocido, es restablecer el suministro de agua porque hay que hacer analíticas sostenidas y periódicas y comprobar el estado de las captaciones.

Aunque estas tareas no culminarán hasta dentro de cuatro o cinco días, Crespo ha explicado que ya se ha previsto a partir de mañana el suministro de agua de boca embotellada con un trailer, mientras que sí que habrá agua para otros usos.

El servicio de Protección Civil también está analizando el estado de las carreteras y cuáles de ellas se pueden abrir para permitir el paso y culminar el realojo.

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Por su parte, el director de extinción del incendio, Francho Aso, ha explicado que la mayor parte del fuego está estabilizado y algunos sectores están en vías de estabilización.

"Somos optimistas, estamos trabajando muy bien, de forma muy contundente y costosa, pero exitosa", ha asegurado Aso, quien, respecto a las hectáreas quemadas, ha sido prudente.

Aunque se maneja una cifra de 17.500, Aso ha recordado que el incendio tiene un perímetro muy irregular, con hectáreas que no están quemadas en el interior, y por eso hasta que no quede controlado o extinguido no será posible dar una cifra exacta.

Si todo avanza correctamente, progresivamente los medios de otros lugares y comunidades podrán ir volviendo a sus lugares de origen, aunque ha pedido paciencia porque, después de dos días mas favorables, ahora se prevé un incremento de las temperaturas y una bajada de humedad.