Los hutíes reivindican el ataque con misiles contra un buque cerca de Bab al Mandeb

Según informó la televisión estatal yemení, el grupo insurgente lanzó seis misiles balísticos contra la embarcación cerca del paso marítimo y otros dos proyectiles contra las instalaciones portuarias de Moca, ciudad a orillas del mar Rojo.

La cadena identificó el barco afectado como Amir Khan, propiedad de un empresario local, y aclaró que llevaba más de un año amarrado por labores de mantenimiento y que no transportaba carga en el momento del impacto.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, ofreció una versión distinta al asegurar que sus fuerzas alcanzaron con un impacto directo un "buque de desembarco militar" de Arabia Saudí -país que lidera la coalición militar que interviene contra los hutíes- y cuatro lanchas rápidas de escolta frente a las costas de Moca.

Según Sarea, el ataque provocó el incendio de la embarcación principal y el hundimiento de parte de la flotilla de acompañamiento.

Asimismo, el portavoz rebelde advirtió que el grupo mantiene bajo estricta vigilancia los movimientos de las fuerzas saudíes en la zona, asegurando que responderán a "cualquier despliegue militar tanto por tierra como por mar".

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Este nuevo ataque se produce menos de una semana después de que los rebeldes mataran a seis personas -cuatro tripulantes y dos rescatistas de la Guardia Costera- en un ataque con tres misiles balísticos contra el carguero Tihama en la misma zona.

El incidente supuso las primeras victimas registradas desde que los insurgentes impusieran a finales de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí.

En este contexto, la escalada actual representa el peor repunte de la violencia entre los hutíes y la coalición capitaneada por Riad desde la tregua mediada por la ONU en 2022, y se produce en respuesta a la reciente creación por parte de Arabia Saudí de una Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima destinada a proteger la navegación en el mar Rojo.