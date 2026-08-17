Mundo
17 de agosto de 2026 a la - 20:50

Los neumáticos de un avión de American Airlines explotan al aterrizar en Chicago (EE.UU.)

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Nueva York, 17 ago (EFE).- El vuelo 386 de American Airlines enfrentó este lunes un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O'Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron, pero nadie resultó herido, de acuerdo con la cadena ABC.

Por EFE

La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.

"El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago. Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.

El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA siglas en inglés) investigará el incidente.