Los neumáticos de un avión de American Airlines explotan al aterrizar en Chicago (EE.UU.)

La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.

"El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago. Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.

El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA siglas en inglés) investigará el incidente.