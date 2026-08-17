Lula defiende la polémica explotación petrolera frente a la desembocadura del Amazonas

"Todos saben de la polémica generada por esta exploración, pero solo hoy supe que estamos a una distancia de más de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas", afirmó Lula al minimizar las controversias, tras visitar la embarcación desde la que se hace la polémica perforación.

Lula acudió a la región tan solo tres días después de que la petrolera estatal Petrobras anunciara el hallazgo de hidrocarburos en las perforaciones que realiza a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá (norte), en el horizonte exploratorio conocido como Margen Ecuatorial.

Lula agregó que el primer hallazgo confirma los estudios de Petrobras, según los cuales la región puede contener gigantescas reservas, que le pueden garantizar al país muchos años de generación de riqueza, renta y empleo.

"Voy a llevarme a casa esto aquí (un tubo con una muestra del petróleo extraído) porque este puede ser el pasaporte para el futuro del país. Y, cuando digo esto, no quiero decir que estoy descartando que seguiremos luchando para llegar a un día en que no necesitaremos combustibles fósiles", afirmó el líder progresista.

De acuerdo con los grupos ecologistas, además de los grandes riesgos de extraer petróleo en una región de un alto valor biológico pero muy vulnerable, explotar el Margen Ecuatorial contradice las políticas brasileñas de descarbonización y transición energética.

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El presidente admitió que cuando Brasil se preparaba para organizar la conferencia climática COP30, en octubre del año pasado, algunos le recomendaron que no anunciara públicamente que las autoridades ambientales habían concedido la licencia para que Petrobras perforara en el Margen Ecuatorial, para no sabotear una reunión mundial destinada a discutir la transición energética.

"Pero yo decidí que teníamos que anunciarlo porque lo que está en juego son los intereses de Brasil", dijo.

Según Lula, explotar la región no significa que Brasil deje de ser un país importante en la producción de biocombustibles y una potencia en renovables.

"Aquí estamos firmes y fuertes porque esto será riqueza para la población brasileña, pero tampoco estoy diciendo que no vamos a cuidar del medioambiente", dijo.

Lula, inmerso ya en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre, citó tecnologías con las que cuenta Petrobras que permiten cerrar los pozos submarinos cuando se detecte cualquier tipo de incidente o de derrame.

Dijo que su preocupación también obedece al interés del Gobierno de mantener preservado el ambiente en Amapá, estado amazónico en el que el 87 % de su territorio es reserva natural.

El líder progresista admitió que aún no se sabe cuánto demorará Petrobras en concluir los estudios y declarar si la explotación de las reservas en la región es viable comercialmente, pero afirmó que los indicios hasta ahora son prometedores.

"Ya perforamos 3.000 metros de rocas en una región en que el mar tiene una profundidad de 3.000 metros y nos faltan otros 1.000 metros para saber si lo que descubrimos es petróleo de calidad y si su explotación es viable", indicó.