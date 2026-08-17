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17 de agosto de 2026 a la - 16:10

Macron extiende las ayudas a una zona del sureste de Francia golpeada también por el fuego

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París, 17 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que se concederán las mismas ayudas al departamento del Var (sureste del país), afectado también por el fuego, que las anunciadas hoy mismo por el Gobierno francés para los megaincendios de julio en los departamentos de Gironda y las Landas (suroeste).

Por EFE

"Tras haber hablado con el primer ministro, os puedo decir que se desplegarán los mismos dispositivos (...) los mismos mecanismos de apoyo para los municipios, para los actores económicos, para nuestros compatriotas", explicó Macron durante un acto de homenaje al levantamiento que se produjo hace 82 años en Bormes les Mimosas y en Lavandou (departamento del Var) contra los soldados nazis.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este mismo lunes un paquete de ayudas y exoneraciones de impuestos y de cotizaciones sociales para los afectados por los megaincendios de julio en los departamentos de Gironda y las Landas, que podrían superar los 100 millones de euros.

En el turístico departamento del Var, hay actualmente un incendio activo que preocupa a las autoridades, tras el declarado el pasado julio, que calcinó 6.300 hectáreas del macizo del Gros Bessillon.

Macron aprovechó para rendir homenaje a los cuatro bomberos muertos desde el inicio de los fuegos de este verano y abogó por "crear otros tipos de actividades" en las zonas boscosas para "proteger mejor" a las localidades francesas.

"Hay que aplicar lo que hemos aprendido, tenemos que ser más exigentes con el desbrozamiento, permitir a nuestros retenes forestales hacer su trabajo en las mejores condiciones (...) y saber cortar los fuegos en el buen lugar", agregó.