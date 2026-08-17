Magistrada del Tribunal Electoral de México presenta su renuncia formal

"30 años da para mucho, 30 años da para cerrar un ciclo", dijo Soto durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026, donde dio a conocer su decisión de salir del máximo órgano de justicia en materia electoral, con efectos a partir del 31 de agosto.

Con su salida, la Sala Superior del Tribunal Electoral se queda con cinco de siete integrantes hasta 2028, cuando sus puestos se puedan elegir mediante el voto popular

"He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ello obedece a un compromiso fuerte, un compromiso asumido y estimo cumplir con mi patria, mi tribunal, pero también con mi familia", agregó.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Laura Itzel Castillo, Soto recordó que el Senado la eligió el 20 de octubre de 2016 para un periodo de nueve años, que originalmente concluía el 31 de octubre de 2025, pero las reformas constitucionales de 2024 y 2026 ampliaron su ejercicio hasta 2028.

La magistrada señaló en la misiva que durante casi 10 años juzgó con perspectiva de género y derechos humanos, buscando ampliar la inclusión de grupos vulnerables y la igualdad sustantiva de las mujeres.

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También, pidió al Congreso mexicano dar trámite a su renuncia y fijó el 31 de agosto de 2026 como su último día en funciones.

Soto reivindicó como avances del tribunal la paridad, la defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, la inclusión de grupos vulnerables y el combate a la violencia política contra las mujeres, y recordó que presidió la Sala Superior cuando instituciones del Estado fueron encabezadas por mujeres.

"Después de 30 años me voy enaltecida al ver que México ha cambiado y que las mujeres hoy podemos más fácilmente darnos un tú a tú con los hombres en todos los niveles públicos en nuestro país", afirmó.

Su salida ocurre tras la primera elección judicial federal de México, celebrada el 1 de junio de 2025, en la que se sometieron a voto 881 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior.

La reforma constitucional publicada el 2 de junio de 2026 trasladó de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales pendientes y extendió hasta ese año a las magistraturas de Sala Superior que seguían en funciones.