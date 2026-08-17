Mali condena a diez años de prisión a dos activistas críticos con la junta militar

Los activistas son el columnista y popular locutor de radio Mohamed Youssouf Bathily, alias 'Ras Bath', y la 'influencer' Rokia Doumbia. Ambos fueron detenidos en 2023.

'Ras Bath', hijo del exministro Mohamed Aly Bathily y portavoz del político Colectivo para la Defensa de la República (CDR), fue arrestado tras realizar comentarios sobre la muerte del ex primer ministro Soumeylou Boubèye Maïga.

En cambio, la 'influencer' fue detenida por criticar en sus redes sociales los altos costes de vida en el país.

Ambos fueron condenados por la Cámara Penal del Tribunal de Apelación de Bamako a diez años de prisión cada uno, tres de los cuales quedaron en suspensión, en un juicio con alta vigilancia y un amplio dispositivo de seguridad para evitar concentraciones de los seguidores de ambos activistas.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde la llegada de la junta militar al poder las autoridades han intensificado la persecución contra periodistas, políticos y activistas que cuestionan al Gobierno.