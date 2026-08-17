Marta Ortega, presidenta de Inditex, fotografiada para Vogue por Annie Leibovitz

"Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo. El lujo hace un trabajo increíble y nos inspira mucho a todos, pero no queremos cambiar lo que es Zara. Queremos producir un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible", dice Ortega en el perfil, publicado hoy en formato web y que aparecerá en el número impreso de septiembre.

El perfil incluye declaraciones de la empresaria española de 42 años, que no suele conceder entrevistas, y aborda aspectos personales e íntimos de la hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, quien está al frente del gigante del textil desde hace cuatro y lo describe como "la mayor empresa familiar del mundo".

Ortega manifiesta su "firme compromiso" con la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de sus trabajadores, y con liderar la transición hacia la sostenibilidad con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2040.

"La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1 % del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", asegura Ortega sobre su marca, que tiene 1.495 tiendas en todo el mundo.

Para el artículo, Ortega posa para Leibovitz en los jardines de su casa, diseñados por el arquitecto paisajista y diseñador de jardines inglés Tom Stuart-Smith y en la sede central de Inditex, en el municipio de Arteixo, en el noroeste de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su organización benéfica, la Fundación MOP, le dedicó a la fotógrafa estadounidense, retratista de celebridades y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013 una exposición monográfica que pudo verse entre noviembre de 2025 y mayo pasado en su sede en A Coruña (noroeste).

En septiembre próximo Zara lanzará su esperada colaboración con el polémico diseñador John Galliano, con quien ha firmado una alianza creativa para reinterpretar prendas de los archivos de la marca.