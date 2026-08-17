Más de 50 de casos confirmados en un brote de cólera en la principal ciudad de Birmania

En declaraciones al medio birmano Eleven, la doctora Nandar Win, jefa del Departamento de Salud Pública de Rangún, cifró en 54 el total de casos confirmados de cólera hasta el pasado sábado, mientras medios locales como DVB aseguran que al menos 90 pacientes tienen resultados positivos.

El cólera es una enfermedad causada por bacterias que infectan los intestinos tras ingerir agua o alimentos contaminados. Las bacterias causan diarrea muy grave y, a veces, vómitos, que puede llegar a ser tan aguda como para provocar que una persona se deshidrate rápidamente y muera en cuestión de horas.

Según un reporte del periódico oficialista The Global New Litgh of Myanmar, 182 personas fueron hospitalizadas entre el 9 y el 12 de agosto debido a "brotes de enfermedades diarreicas en algunos municipios densamente poblados del centro de Rangún", donde se estima que viven cerca de seis millones de personas.

"Se constató que 93 padecían infecciones diarreicas graves, mientras que un adulto mayor falleció", dice el escrito, que no precisa la causa exacta del deceso.

El Gobierno militar, dirigido por exmilitares que tomaron el poder en una asonada en 2021, "está prestando especial atención a la situación y adoptando las medidas necesarias para evitar que se convierta en un problema grave de salud pública", añadió el rotativo.

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Por su parte, el Ministerio de Información pidió a los birmanos tener "en cuenta los peligros potenciales y las enfermedades infecciosas que puedan surgir como resultado de las inundaciones", que han afectado este mes varias regiones del país, con cerca de medio millón de afectados en la zona central.

Por ello, urgieron a los ciudadanos a "no utilizar fuentes de agua contaminadas" y "no comer alimentos húmedos o malolientes".

Sin precisar números, el Gobierno militar aseguró que el total de casos y hospitalizaciones "ha ido disminuyendo" y "los pacientes ingresados se están recuperando y un número creciente de ellos ha recibido el alta hospitalaria".

El golpe de 2021 acabó con una década de transición democrática y agravó un conflicto armado de décadas en Birmania, donde la Organización de Naciones Unidas estima que cerca de 20 millones de personas, un tercio de la población, tiene necesidades básicas insatisfechas, incluida la falta de infraestructuras sanitarias.