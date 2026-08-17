México niega represalias contra China por aranceles a la nuez mexicana

“No, tiene que ver con otro tema”, respondió la mandataria al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre si los gravámenes mexicanos a fertilizantes chinos respondían a las medidas anunciadas por China contra la nuez mexicana.

La gobernante mexicana aseguró que la Secretaría de Economía mantiene abierto el diálogo tanto con las autoridades chinas como con los productores mexicanos afectados por la decisión.

“Está la Secretaría de Economía tanto en comunicación con sus homólogos en China a través de la embajada de China en México (...) como en contacto con los productores”, afirmó.

La mandataria pidió además que la dependencia informe posteriormente con mayor detalle sobre las negociaciones en torno al caso.

Las declaraciones ocurren después de que el Ministerio de Comercio de la República Popular China publicara el pasado lunes una resolución preliminar que impone cuotas compensatorias de entre el 17,8 % y el 51,6 % a los exportadores mexicanos de nueces pecanas.

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El Gobierno mexicano anunció que buscará que Pekín retire estas medidas en su resolución definitiva y manifestó preocupación por el impacto que podrían tener sobre los productores nacionales, aunque aseguró que respeta el procedimiento antidumping de las autoridades chinas.

China abrió la investigación el 25 de septiembre de 2025 para determinar si las nueces pecanas frescas procedentes de México se venden en su mercado a un precio inferior a su valor local y si ello causa daños a su industria.

La resolución china afecta también a Estados Unidos, cuyos exportadores enfrentarán una cuota compensatoria preliminar del 54,3 %.

Las exportaciones directas de nueces mexicanas a China alcanzaron un valor de 21,9 millones de dólares en 2024, según los datos incluidos en el procedimiento.

Sin embargo, la Secretaría de Economía advirtió que el comercio potencialmente afectado podría ser superior porque un volumen importante de la producción mexicana se exporta primero a Estados Unidos y posteriormente se reenvía al mercado chino.

Las empresas mexicanas deberán responder a la determinación preliminar, periodo en el que las secretarías de Economía y Agricultura aseguraron que trabajarán conjuntamente en la defensa de los exportadores.

Economía señaló que mantiene desde el inicio de la investigación una coordinación con la Embajada de México en China y que continuará las gestiones para conseguir que la resolución definitiva de Pekín no imponga cuotas compensatorias a los productores mexicanos.