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17 de agosto de 2026 a la - 13:15

Milán abre la semana plana (0,01 %) pendiente de Oriente Medio

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Roma, 17 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes prácticamente plana, con una ligera subida del 0,01 % en su índice selectivo FTSE MIB, que terminó la sesión en los 53.586,98 puntos, en una jornada marcada por el buen comportamiento del sector tecnológico y la cautela ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Por EFE

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,05 %, hasta los 56.222,02 enteros.

Durante la primera sesión de la semana cambiaron de manos unos 307 millones de acciones por valor de 2.637 millones de euros (unos 2.275 millones de dólares).

El parqué milanés logró mantenerse a flote en una jornada de cautela generalizada en Europa, marcada por la expiración de la tregua de 60 días entre Estados Unidos e Irán y el estancamiento de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Las empresas con mejores resultados fueron STMicroelectronics, con una subida del 5,03 %; seguido del fabricante de cables Prysmian (2,45 %); Finecobank (2,08 %); el grupo de automóviles de lujo Ferrari (1,36 %) y la aseguradora Unipol (1,35 %).

En contraste, lideró las pérdidas la red de cobros Nexi, que bajó un 4,25 %; el grupo automovilístico Stellantis (-4,11 %); la firma de lujo Moncler (-3,84 %); el fabricante naval Fincantieri (-3,66 %) y la marca de bebidas Campari (-2,52 %).