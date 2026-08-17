Misión de la UE insta a Perú a controlar discursos de odio y violencia en las elecciones

"Instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas", dijo la jefa de la misión, la eurodiputada Annalisa Corrado.

También aaseguró que la misión, que llegó a Perú en febrero y presenció todas las etapas del proceso, verificó que el discurso de odio se hizo más fuerte tras la primera vuelta del 12 de abril, en términos de violencia verbal, ataques y polarización. El proceso concluyó con la elección de la derechista Keiko Fujimori como presidenta para el próximo quinquenio."

Después de la primera vuelta, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular, lanzó numerosos comentarios, insultos y amenazas a los responsables de las instituciones electorales, a las que culpaba de haber perpetrado un presunto fraude, del que no presentó pruebas, en los comicios, donde quedó tercero y no pasó a la segunda vuelta.

"Una de las recomendaciones más importantes es intentar de todas las maneras posibles, intervenir inmediatamente cuando esto ocurra, para que cambie también la cultura política de aceptación de este tipo de violencia", señaló Corrado.

La eurodiputada también hizo referencia a que el Ministerio Público abrió hace unos días una investigación preliminar contra López Aliaga, cuatro meses después de las elecciones, por la presunta comisión de delitos contra la voluntad popular, la tranquilidad pública y el orden constitucional por sus discursos de fraude y expresiones contra autoridades electorales.

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Pero expresó que sería importante intervenir directamente durante la campaña electoral para subrayar que este tipo de discurso no es compatible con la democracia y el desarrollo de las elecciones transparentes.

"Un clima de odio y de violencia que seguramente no ayuda a las personas a hacerse la idea de cómo expresar su opción de voto", agregó.

El informe final incluye 18 recomendaciones para reforzar la organización de próximos procesos electorales peruanos, dirigidas a organismos y administración electoral, el Congreso, el Gobierno, las organizaciones políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación.

"La misión de observación electoral de la UE considera prioritario revisar el marco jurídico para eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables, optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral", señaló el informe.

Sobre esta recomendación, Corrado expuso que Perú cuenta con 14 leyes distintas y 22 reglamentos electorales, lo que resta claridad al proceso y puede provocar incertidumbre en el mismo.

También se remarcó que se debe prevenir la falta de personal y las renuncias que puedan presentarse aumentando los recursos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para contratar, capacitar y remunerar adecuadamente a los cargos temporales en este organismo.

Otro de los puntos clave mencionados es la ampliación de herramientas digitales durante las elecciones y el conteo, con el objetivo de agilizar el proceso, evitar un número tan alto de actas con errores que deben ser revisadas antes de su cómputo y lograr que los resultados electorales no demoren tanto tiempo en ser promulgados.