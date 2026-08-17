Moldavia informa de un incendio causado por un dron no identificado

Según un comunicado del Ministerio de Defensa del país, el incendio se registró a las afueras de la localidad de Talmaza, a unos 93 kilómetros de la capital del país, Chisinau y cerca de la frontera con Ucrania.

"Equipos especializados se desplazaron al lugar para documentar la situación y determinar las circunstancias del incidente", señala la nota oficial publicada en Telegram.

De acuerdo con datos preliminares el incendio fue provocado por la caída de un aparato no tripulado no identificado hasta el momento.

El incidente no ha dejado víctimas o daños materiales, según las primeras informaciones.