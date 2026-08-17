Mueren tres personas al estrellarse un helicóptero en la isla griega de Sifnos

Según las primeras pesquisas, las víctimas, aún sin identificar, serían una pareja y el piloto del aparato, un taxi aéreo.

Residentes de esta pequeña isla turística -situada en el archipiélago de las Cícladas- que presenciaron el accidente dijeron a la prensa local que el helicóptero hizo un ruido extraño antes de precipitarse en la zona de Tholos, donde se sitúa un pequeño helipuerto rodeado de viviendas dispersas.

Tras la caída de la aeronave se produjo una explosión y un incendio, que fue extinguido por los bomberos, quienes recuperaron los cadáveres de los tres ocupantes, informó la emisora Skai.

El portal Ieidiseis indica que el helicóptero había partido desde las afueras de Atenas y que el siniestro se produjo cuando se aproximaba al helipuerto de la isla.

Sin embargo, el diario Kathimerini afirma que la aeronave se estrelló pocos segundos después de despegar de Sifnos.

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Las autoridades pertinentes investigan las causas del accidente.