Multan a un pensionista ruso por intentar derribar unos drones con una escopeta

Según el medio Viorstka, la decisión fue tomada por un tribunal de la aldea Ylan de la región de Volgogrado.

Los documentos oficiales señalan que el hombre abrió fuego contra unos aparatos no tripulados, cuando estos se encontraban cerca de su casa.

Posteriormente, el pensionista llamó a un teléfono de emergencias para informar del incidente e indicar el lugar, donde presuntamente se encontraban los drones destruidos.

El hombre también entregó a los agentes el arma de fuego que usó durante el ataque.

No obstante, el tribunal concluyó que el hombre cometió una "violación grave" que "pudo haber puesto en peligro la vida y la salud de los ciudadanos" por lo que también dictaminó confiscar la escopeta.