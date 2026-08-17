Nick Reiner no puede acceder a parte de la herencia de sus padres para costear su defensa

Según publican varios medios locales, los fondos han sido bloqueados por los administradores del fideicomiso, que invocan una ley del estado de California (EE. UU.) que impide a las personas que han cometido un asesinato disfrutar de posesiones o dinero procedentes de una herencia de la persona asesinada.

El fideicomiso de Nick Reiner fue constituido por sus padres a su nombre en 1993, año de su nacimiento, y supera la cantidad de 1,5 millones de dólares. El acusado pidió acceder a estos fondos en junio, según publica la revista People, pero su petición fue denegada y ahora se ha hecho pública.

En su petición, Nick Reiner alega que aún no ha recibido la mitad del fideicomiso que debería haber recibido al cumplir los 30 años y exige que se le entregue este pago para poder cubrir los gastos legales y dotar de fondos su cuenta de economato de la cárcel, que le permita adquirir 'artículos de primera necesidad', como calcetines y productos de higiene.

El abogado del acusado sostiene en un comunicado que 'la ley que impide heredar al homicida exige una determinación, no una mera acusación'. Nick Reiner se ha declarado inocente del asesinato de sus padres.

Reiner, de 32 años, está acusado de apuñalar mortalmente el pasado 14 de diciembre a sus padres, el actor, director y productor Rob Reiner, de 78 años, y la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, en su domicilio situado en el lujoso vecindario californiano de Brentwood.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acusado había hablado abiertamente sobre la adicción a las drogas y había sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años, y algunos medios informaron de que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato.

Nick Reiner fue acusado formalmente por un gran jurado del asesinato de sus padres el pasado 12 de agosto. La acusación sustituye a la presentada tras su arresto el pasado 15 de diciembre e incluye cargos de asesinato en circunstancias especiales y mediante acecho. También enfrenta un cargo por haber utilizado un arma peligrosa y letal.

Está previsto que el acusado comparezca nuevamente para una audiencia previa al juicio el próximo 15 de septiembre.