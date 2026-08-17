Once detenidos en Zambia, incluidos opositores, por amenazar la seguridad del Estado

La operación tuvo lugar en la noche del jueves, tras la jornada electoral, en la zona de Kabulonga, gracias a un aviso de la ciudadanía, detalló el secretario del Gabinete del Gobierno, Patrick Kangwa, según recogen este lunes medios locales.

"Las personas de interés han estado bajo vigilancia durante los últimos años y, más recientemente, en los últimos meses. Además, algunos de los individuos involucrados estaban vinculados a planes militares que implicaban a ciudadanos extranjeros y campos de entrenamiento militar ilegales", señaló Kangwa en una comparecencia el domingo.

Esto "representa una grave amenaza para la seguridad del Estado", añadió.

Según el alto funcionario, "la operación resultó en la incautación de armamento militar de alta gama restringido y la detención de presuntos miembros de la milicia y otras personas encontradas en el lugar, mientras que otras huyeron y se desconoce su paradero".

Kangwa afirmó que en la escena se encontraba presente el líder opositor y exministro Brian Mundubile, al frente de la citada coalición opositora, la Alianza Tonse Pamodzi ("Todos nosotros juntos", en chichewa).

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Entre los detenidos se encuentra Patrick Mwansa, marido de Tasila Lungu, hija del ya fallecido expresidente Edgar Lungu (2015-2021), bajo cuyo Gobierno Mundubile ejerció como ministro, y George Chisanga, un portavoz de la formación de Mundubile, el Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP).

"Las investigaciones continúan y se mantendrá informada a la nación", concluyó Kangwa.

Mundubile es el único candidato presidencial con opciones de ganar entre los trece aspirantes opositores que compiten en los comicios con el actual jefe de Estado, Hakainde Hichilema, que busca revalidar el cargo para un segundo mandato de cinco años.

El líder opositor negó las acusaciones este lunes y aseveró en la red social X que "el NRPUP no tiene ninguna milicia", tras denunciar este fin de semana que "personal fuertemente armado del Ejército de Zambia irrumpió" en su domicilio el viernes, en lo que describió como "un atentado" contra su vida.

"Mis compañeros fueron atacados a tiros en mi presencia. Esto no fue política, fue un atentado contra la vida humana", añadió.

Mientras, la Comisión Electoral de Zambia (ECZ) sigue con el recuento de votos, que lidera Hichilema con más del 62 % de los sufragios en 161 circunscripciones escrutadas de un total de 226, según los últimos datos difundidos este lunes por el organismo electoral.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.