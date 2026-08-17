ONG exige garantías técnicas y constitucionales en selección de magistrados en Venezuela

A través de X, Cepaz pidió la publicación íntegra del baremo de evaluación de los postulados y que se permita el acceso público a los expedientes de estas personas, "no solo a la lista de nombres".

De igual forma, consideró importante la "constitución de un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, que acompañe la evaluación de los candidatos".

"La reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito", subrayó Cepaz.

El pasado miércoles, el chavismo y un sector de la oposición cerraron el primer ciclo de diálogo con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del TSJ, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno.

El Supremo convalidó en 2024 el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales de ese año. El CNE, controlado por rectores afines al chavismo, dio como ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.

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La oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude electoral y reclamó la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas que asegura haber recogido a través de sus grupos de defensa del voto.