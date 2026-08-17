Organizaciones paraguayas piden esclarecer muerte de dos personas en operativo antidrogas

Antonio Carrillo Mancuello y Catalino Ramón Correa Acevedo "fueron abatidos" tras un intercambio de disparos con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un camino rural del distrito de Corpus Christi, según informó el viernes esa institución dependiente del Poder Ejecutivo.

El estatal Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) criticó en un comunicado que la Senad supuestamente se apartó de "los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego" en este operativo en el que -aseguró- fallecieron dos integrantes de la comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Y’apo.

En ese sentido, la entidad instó a que estos "hechos graves" sean "esclarecidos mediante una investigación independiente, objetiva y exhaustiva" y que se garantice la protección de las familias afectadas y la comunidad indígena.

Asimismo, la coalición política paraguaya de izquierda Frente Guasú expresó su "enérgica condena" por la "actuación represiva desplegada en la comunidad" indígena, por lo que solicitó a las autoridades competentes "una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer las circunstancias" de las muertes.

Por otro lado, el titular de la Senad, Jalil Rachid, defendió este lunes en la radio local Ñandutí que el uso de la fuerza letal fue "totalmente justificado", al asegurar que los ahora fallecidos dispararon desde un vehículo al percatarse de la presencia de los agentes que recorrían la zona.

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La Senad indicó el viernes que los dos fallecidos, y un detenido en el operativo, están presuntamente vinculados con la estructura delictiva dedicada al cultivo y tráfico de marihuana que lidera Felipe Santiago Acosta, más conocido como 'Macho' y uno de los criminales más buscados de Paraguay.

Tras el enfrentamiento armado, la Senad incautó dos fusiles calibre 7.62 y un subfusil que estaba en manos del detenido.

También se pronunció el domingo el cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, quien dijo en un comunicado que espera que las autoridades "puedan investigar a fondo esta situación, esclarecer la verdad y deslindar responsabilidades".

Antonio Carrillo fue líder de la comunidad Tekoha Y'apo, mientras que Catalino Correa ejercía como docente de niños y jóvenes del pueblo, según la nota del cardenal.

Igualmente, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó el domingo su preocupación por lo ocurrido y denunció que las comunidades campesinas e indígenas de Canindeyú actualmente "se encuentran expuestas a situaciones de violencia y enfrentamientos entre el Estado y grupos irregulares".