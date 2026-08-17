Paraguay entrega a Brasil aeronave vinculada a banquero brasileño detenido por fraude

La avioneta fue hallada este domingo en el principal aeropuerto de Paraguay, el Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro) y que sirve a Asunción, desde donde fue trasladada horas después a Brasilia.

La Senad detalló en un comunicado que el jet, un Gulfstream G550 (GV-SP), con matrícula PR-PSE y valorado en unos 28 millones de dólares, estaba sujeto a "medidas judiciales de carácter patrimonial dispuestas por la Justicia brasileña".

En la operación, en la que participaron integrantes de la Senad, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal de Brasil, no hubo detenidos.

Vorcaro, propietario del banco Master, una institución liquidada extrajudicialmente en noviembre pasado como parte de una investigación por un presunto fraude, fue arrestado en marzo pasado por la Policía Federal de Brasil en virtud de una orden de la Corte Suprema de Justicia, que levantó así la detención domiciliaria.

El banquero ya había sido arrestado en noviembre del año pasado cuando intentaba embarcar con rumbo a Europa en un avión particular luego de que el Banco Central determinara la liquidación extrajudicial del Master.

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Las diligencias policiales han dejado al descubierto la enorme red de contactos de Vorcaro entre las esferas más poderosas de su país, con los que hizo negocios y fiestas, entre ellos el expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) y antiguos ministros de las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, según medios locales.

El portal Intercept Brasil publicó en mayo pasado que Flávio Bolsonaro, candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, negoció con Vorcaro para obtener un patrocinio destinado a una película de cine sobre su padre, Jair Bolsonaro.