París anuncia 100 millones de euros en ayudas y exoneraciones por megaincendios en Francia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que acudió acompañado de media docena de ministros a Gironda para visitar el área del megaincendio que quemó 42.000 hectáreas de la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, anunció desde la ciudad de Mérignac una lista de dispositivos de "solidaridad nacional" y cambios normativos para acelerar las labores de reconstrucción.

Sobre el problema del realojo de las personas que han sufrido daños en sus casas (unas 240 fueron destruidas por el fuego), Lecornu señaló que "hay que encontrar soluciones a medio y largo plazo", pero también dar "perspectivas de reconstrucción".

Afirmó que, para que esa reconstrucción se pueda concretar "rápidamente", los permisos de construcción con carácter general se concederán "en un plazo de un mes", aun reconociendo que en casos sensibles el periodo será más prolongado.

Con el objetivo de acelerar los procedimientos, se hará una modificación específica de la ley que se adoptó para la reconstrucción de la catedral Notre Dame de París tras el incendio de abril de 2019, que permitió obviar o acelerar muchos de los trámites habituales.

El primer ministro anunció una ayuda de 12 millones de euros para los ayuntamientos de las áreas afectadas, 10 millones para los del departamento de Gironda y 2 millones para los de las Landas, con los que puedan poner en marcha obras necesarias.

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Indicó que el Estado actuará de interfaz entre las compañías aseguradoras y sus clientes para facilitar los procedimientos de indemnización y que dirá cuáles son las que colaboran y cuáles no.

Lecornu explicó que el Estado aplicará "exoneraciones de cotizaciones sociales" durante tres meses a las empresas en las zonas siniestradas y también del pago de la contribución. Insistió en que no se trata de un mero aplazamiento, sino que no habrá que abonar ni las cotizaciones ni esos impuestos.

Por su parte, el ministro francés de Turismo, Serge Papin, dijo que se ha constituido un fondo de garantía de 30 millones de euros por parte del BPI (Banco Público de Inversiones) y la región de Nueva Aquitania y que, para que vuelvan los turistas a la zona, se ha elaborado un plan de comunicación dotado con 2 millones de euros.

Papin añadió que el organismo de promoción turística de Francia Atout France está trabajando para intentar corregir la mala imagen que se creó en el exterior con los incendios y que se van a compartir experiencias con Portugal, España y Canadá, que han sufrido situaciones parecidas.

Lecornu insistió en el mensaje de que no se tiene "nada que esconder sobre la marcha de las operaciones", en respuesta a los abucheos con los que fue recibido hoy en el municipio de Le Porche, donde se concentra el grueso de las casas destruidas por el fuego (183).

Unos abucheos que se relacionan en parte con los rumores que circularon desde el momento de los incendios de que los bomberos habían privilegiado la protección de las mansiones de la localidad vecina de Lège Cap Ferret, sacrificando las casas de Le Porche.

El primer ministro rechazó las insinuaciones "complotistas" y subrayó que hay que "poner un poco de racionalidad" para "entender la dificultad" con la que se encontraron los bomberos, tras hacer hincapié en que "se hizo todo lo posible para proteger ante todo a las personas".