Policía alerta sobre bandas de jóvenes conductores suicidas que buscan 'likes' en redes

El comisario jefe del la Garda, Justin Kelly, aseguró hoy que estos incidentes demuestran "lo irresponsable y peligroso que es conducir en el lado equivocado" de la carretera.

"Eso es evidente, pero lo que hace que este comportamiento imprudente sea aún más indignante -dijo- es que, en algunos casos, se hace para conseguir 'me gustas' en las redes sociales, sin importar el impacto potencialmente devastador que pueda tener tanto en personas inocentes como en ellos mismos".

Cinco menores, de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, fallecieron en la madrugada de este domingo después de que su vehículo colisionó en una autopista del sureste de Dublín con otro que se dirigía al aeropuerto de la capital con cuatro ocupantes -tres mujeres y un niño- que resultaron gravemente heridos.

La Garda ha indicado que los menores, todos varones, llevaban pasamontañas o estaban cubiertos con algún tipo de máscara en el momento del accidente, al tiempo que los vincula a una conocida banda juvenil.

Otras nueve personas resultaron gravemente heridas el pasado 9 de agosto cuando el vehículo en el que viajaban ocho adolescentes en dirección contraria por la principal autopista de circunvalación de Dublín chocó frontalmente contra otro coche.

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El vicepresidente de la Asociación de Representantes de la Garda -el sindicato policial-, Joe O'Connell, aseguró hoy que bandas de adolescentes y hombres jóvenes que intentan "superarse unos a otros en las redes sociales" mediante "vídeos de sus interacciones con las fuerzas del orden".

Estos retos, agregó, les llevan a participar "en una persecución, a conducir en sentido contrario por una carretera o una autopista y a grabarlo para conseguir los 'me gusta'".