Policía rusa detiene a un alemán por donar 10 dólares al fondo de Navalni

Según un comunicado del Ministerio de Interior, la detención se practicó en la ciudad de San Petersburgo.

La nota agrega, que el detenido habría transferido dinero a una organización extremista, en alusión al fondo de Navalni, que cuenta con esa condición desde 2021.

Según el portal Fontanka.ru, el detenido es el cofundador de un gimnasio en San Petersburgo, que fue ciclista profesional en Alemania, donde luego trabajó como entrenador.

El medio independiente Mediazona asegura que en Rusia se han abierto más de 220 casos penales por donaciones al fondo de Navalni, realizadas después de la ilegalización de la organización a través de la cual el líder opositor denunciaba la corrupción en las altas esferas del poder.

La semana pasada, en San Petersburgo fue detenido un filósofo de 58 años al que también se le acusa de enviar dinero al Fondo de Lucha contra la Corrupción.