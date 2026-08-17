Portugal combate cuatro incendios en el norte del país mientras aumentan las temperaturas

El fuego que más medios moviliza a esta hora es el de la localidad de Torre de Moncorvo, en el distrito de Bragança, en la región del Duero portugués, en el que hay desplegados más de 360 operacionales, 112 vehículos terrestres y ocho aéreos.

Las llamas se iniciaron el pasado sábado por la tarde en esta zona, concretamente en la aldea de Cabeça Boa, y hoy se han propagado hasta el vecino Carrazeda de Ansiaes.

También siguen las llamas en Boticas, en la zona de Vila Real, fronteriza con Galicia (España) aunque la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) precisó que este incendio entró en fase de resolución.

Allí siguen trabajando 258 bomberos junto con 85 vehículos terrestres y seis aéreos para evitar que el incendio se propague y avanzar en las labores de extinción.

En Ponte de Lima, en el distrito de Viana do Castelo, en la región del Alto Miño, hay 168 bomberos, 50 vehículos terrestres y tres aéreos tratando de controlar las llamas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por último, en Marco de Canaveses están desplegados más de 60 bomberos para hacer frente al cuarto incendio que más preocupa a las autoridades lusas este lunes.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) señaló que hay nueve distritos en alerta naranja por calor en Portugal este lunes, concentrados en el norte del país, mientras que el resto del territorio está en aviso amarillo.

Además, decenas de localidades están en riesgo máximo por incendio forestal debido al incremento de las temperaturas, que en algunos casos llegará a los 40 grados.