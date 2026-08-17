Ramaphosa pide un alto el fuego humanitario en la RD del Congo ante el avance del ébola

"Pedimos un alto el fuego humanitario inmediato en las zonas de conflicto afectadas y un acceso humanitario seguro para que los trabajadores sanitarios puedan llegar a cada comunidad afectada", dijo en su discurso de apertura de la 46ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), en la ciudad sudafricana de Durban (este).

Así, Sudáfrica, que ostenta la presidencia rotatoria anual de la SADC, solicitó que se respeten las instalaciones y operaciones sanitarias en el conflictivo este congoleño, sacudido por la violencia entre el Ejército y decenas de grupos armados.

Con 2.325 muertes registradas y 4.945 casos confirmados, la actual epidemia de ébola ya supera al brote que también afectó al este de la RDC entre 2018 y 2020, que resultó en 2.229 fallecidos y 3.481 contagios, según los últimos datos difundidos este lunes por el Gobierno de la RDC.

Ramaphosa instó también a los gobiernos a evitar restricciones indiscriminadas de viaje y comercio.

"Tales restricciones no están respaldadas por pruebas de salud pública. Dañan las economías, alteran los medios de subsistencia y pueden impulsar desplazamientos a través de pasos fronterizos no supervisados, dificultando así la contención", afirmó.

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El presidente sudafricano reclamó canalizar con urgencia los fondos prometidos y realizar inversiones sostenidas en el tiempo para fortalecer la vigilancia sanitaria y la capacidad africana de producción de vacunas y medicamentos.

En materia económica, Ramaphosa advirtió que la integración regional avanza a un ritmo "demasiado lento", pese al crecimiento del 3,4 % registrado por la SADC en 2025.

El gobernante lamentó que el comercio interno entre los 16 países miembros represente solo el 20 % del comercio total del bloque y llamó a detener la exportación de materias primas sin procesar.

"Cada mineral bruto exportado sin procesamiento representa un valor que ha abandonado nuestras costas. Cada producto importado que podría fabricarse de forma competitiva aquí representa empleos que podrían haberse creado en nuestras comunidades", subrayó.

Para revertir esta brecha, Ramaphosa urgió a acelerar el Plan Indicativo Estratégico de Desarrollo Regional 2020-2030 mediante el impulso de la industrialización y el procesamiento local de minerales y productos agrícolas.

Asimismo, abogó por inversiones firmes en infraestructuras de transporte y por fortalecer la seguridad energética, hídrica y digital transfronteriza para integrar a toda la región.

Por último, exhortó a aprovechar el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), eliminando barreras no arancelarias para agilizar el tráfico de bienes, servicios y capitales.