Rania de Jordania publica las primeras fotos de sus nietas gemelas recién nacidas

"Sanas, felices y por fin aquí. ¡Llevábamos tanto tiempo esperando conoceros, Talia y Rania! ¡Felicidades Imán, Jameel y a la hermana mayor, Amina!", dijo Rania de Jordania, de 55 años, en su cuenta oficial de Instagram, en la que publicó siete instantáneas del momento en el que las conocieron.

Las imágenes la muestran a ella y al rey Abdalá II, de 64 años, sosteniendo a sus nietas, y en una de ellas la pareja real está con Amina, la que es ahora la hermana mayor, de espaldas mientras observan a las bebés.

En las fotografías también se encuentra la princesa Imán, de 29 años y ahora madre de tres hijos, vistiendo ropa cómoda.

La princesa Imán es la segunda hija y la mayor de Abdalá II y Rania, quienes también son padres del príncipe heredero Husein, la princesa Salma y el príncipe Hashem.

Imán se casó con Jameel, de 32 años, en marzo de 2023, y dieron la bienvenida a su primogénita, Amina, en febrero de 2025.

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Las tres hijas de la princesa no serán incluidas en la línea de sucesión al trono jordano, dado que la Constitución del reino hachemita establece que el trono se transmite por línea hereditaria de herederos varones.