Reform UK quiere excluir a todos los extranjeros de las ayudas sociales británicas

La propuesta, divulgada este lunes por Jenrick en rueda de prensa, implicaría renegociar el acuerdo del Brexit con el club europeo, algo que a su vez afectaría a los expatriados británicos residentes en la UE, ya que también ellos perderían derechos equivalentes en aplicación de la reciprocidad.

Según el pacto de la retirada británica de la UE, los comunitarios que tienen permiso de residencia definitiva en el Reino Unido -conocido como estatus de asentado- tienen derecho a estas ayudas en igualdad de condiciones con un ciudadano británico.

El plan desvelado por Jenrick -quien en enero dejó las filas del partido Conservador para unirse al de Farage- busca ahorrar 21.000 millones de libras ( 24.570 millones de euros) anuales una vez completado el quinto año de su aplicación, siempre que este partido gane las próximas elecciones generales británicas, previstas para 2029.

Ante esta propuesta, el laborismo del primer ministro británico, Andy Burnham, ha insistido en que la "inmensa mayoría" de los inmigrantes no tiene acceso a estas ayudas sociales, mientras que los conservadores liderados por Kemi Badenoch han rechazado los planes por considerarlos improvisados.

El objetivo de Reform UK es impedir que los extranjeros accedan a prestaciones como la subvención de la vivienda, el subsidio del paro, la asignación por hijo para las familias sin recursos y las ayudas por discapacidad.

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"Obligar a los trabajadores británicos a pagar las prestaciones de los extranjeros no solo es un disparate económico, sino algo sencillamente inmoral", argumentó Jenrick.

"La gente está más que dispuesta a ayudar a sus vecinos en tiempos difíciles, pero el contribuyente británico no puede permitirse subvencionar a todo el planeta, especialmente a quienes no han contribuido al sistema", subrayó.

Según Jenrick, la carga fiscal media por familia va camino de alcanzar 7.000 libras (8.190 euros) al año para el 2031 para financiar las prestaciones sociales, cuyo coste actual anual para el país está estimado en unos 322.000 millones de libras (376.740 millones de euros)- equivalente al 10,6 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido.

Este es el último plan de una serie de propuestas de Reform UK en los últimos meses, casi todas centradas en la lucha contra la inmigración. La semana pasada, Farage anunció que planea enviar a extranjeros presos en cárceles británicas a El Salvador si llega al poder, si bien el Gobierno de ese país no ha confirmado que vaya a entablar estas negociaciones con un partido que no está en el poder.

Reform UK se sitúa actualmente, segundo en los sondeos sobre intención de voto, por detrás del laborismo, después de haber estado durante más de un año primero. En las últimas elecciones locales y regionales del pasado mayo, el partido consiguió avances espectaculares, pero ahora tiene por delante el difícil reto de mantener esa popularidad durante tres años.