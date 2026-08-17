Rusia dice que el embajador japonés acudirá al Ministerio de Exteriores tras dos rechazos

"Tras las declaraciones realizadas hoy en rueda de prensa por (el ministro de Exteriores ruso, Serguéi) Lavrov sobre la no presentación del embajador japonés en el Ministerio de Exteriores bajo el pretexto de una enfermedad, este de repente se encontró mejor y llegará mañana", dijo citada por la agencia Interfax.

Lavrov denunció previamente que el diplomático había declinado la convocatoria al Ministerio para abordar el conflicto creado por la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las islas Kuriles, reclamadas por Tokio.

En la Embajada japonesa "explicaron que no puede ni el viernes ni el lunes, es decir hoy (....) Sea como sea, le hemos convocado. Tiene que venir al Ministerio de Exteriores", dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Subrayó que Moscú quiere abordar con el jefe de la legación diplomática nipona "cómo debe organizar su labor en el país de residencia, respetando las leyes y procedimientos vigentes para los diplomáticos extranjeros".

A su vez, criticó la reacción de las autoridades japonesas ante la visita de Putin el pasado jueves a la isla de Iturup, la mayor de las cuatro islas Kuriles del sur, conocidas como Territorio del Norte por Tokio.

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"Nuestros colegas japoneses, nuestros vecinos, por supuesto, han cruzado todas las líneas de la decencia con las declaraciones absolutamente inaceptables de que el presidente ruso no puede visitar cualquier parte del territorio de la Federación Rusa", señaló Lavrov.

Según el Kremlin, Putin se reunió el 13 de agosto con habitantes de Iturup (con una población de unas 7.000 personas), donde llamó a no olvidar a los caídos en la operación que tuvo lugar en septiembre de 1945, la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno japonés no tardó en protestar por la visita a Iturup (denominada Etorofu por Japón), que ocupó las portadas de toda la prensa nacional.

Japón convocó al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdriev, al que el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, presentó una "enérgica protesta".

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Esos territorios se incorporaron a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial en virtud del Tratado de San Francisco.

En 1956 ambos países suscribieron una declaración que restablecía sus relaciones diplomáticas y allanaba el camino para una futura devolución de las Kuriles.

Con todo, la nueva Constitución rusa aprobada en un controvertido referéndum en 2020 impide al jefe del Estado ceder territorios a un país extranjero, lo que afecta tanto a las Kuriles como las cinco regiones ucranianas anexionadas en 2014 y 2022.