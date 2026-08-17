Rusia retira el voto por la paz al excluir a Yábloko de las papeletas electorales

"La decisión representa el rechazo fundamental de unas elecciones limpias y competitivas en Rusia", denunció la formación liberal tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo.

Seguidamente, la Comisión Electoral Central (CEC) adelantó que mañana, martes, eliminará la casilla en la que se podía votar a favor de la oposición democrática y pacifista, que ocupaba el segundo lugar en la papeleta tras el partido del Kremlin, Rusia Unida.

La vista judicial fue un diálogo de sordos, en el que los jueces del tribunal de apelaciones desestimaron todos y cada uno de los argumentos presentados por la defensa.

Los abogados de Yábloko esgrimieron pruebas de que no habían violado los derechos de autor, pero el juez Vladímir Zaitsev, quien ya impidió que el opositor Alexéi Navalni participara en las elecciones presidenciales de 2018, no quiso admitir ni siquiera la autorización para el uso de una canción firmada de puño y letra por la hija del propio compositor fallecido.

"El tribunal no estaba interesado en la esencia del caso. Ha sido una imitación de proceso judicial", señaló el líder de la formación opositora, Nikolái Ribakov, al salir de la corte.

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Lo mismo ocurrió cuando éste le pidió que aceptara el informe sobre que Rusia Unida y los otros cuatro partidos leales al Kremlin recibieron donaciones del extranjero. Según dicho material, los cinco partidos recibieron al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) entre 2021 y 2025.

"Por este motivo deben ser excluidos todos los partidos y las elecciones, anuladas. O debe reconocerse que las acusaciones contra Yábloko son absurdas", dijo Ribakov al dirigirse a la jefa de la CEC, Ela Pamfílova.

Ésta admitió hoy que el registro en julio de Yábloko fue "totalmente legal", pero se desentendió de todo lo que ocurrió después, incluso de cuando su representante respaldó hoy la acusación del Supremo.

"Todos entienden que, en realidad, Yábloko fue excluido de las elecciones por apoyar la paz y la libertad", lamentó Ribakov.

Yábloko denunció que el fallo "atestigua una grave profundización de la crisis del sistema político ruso" y acusó a los partidos leales al Kremlin de "temer" que la oposición pacifista ocupara "el segundo lugar".

Con todo, Ribakov mantuvo el optimismo: "Hemos logrado lo importante. En todo el mundo saben ahora cuánta gente desea la paz".

Por ello, adelantó que recurrirá el fallo ante el presidium del Supremo y si dicha apelación tampoco prospera, se dirigirán al Tribunal Constitucional.

"Para que los ciudadanos puedan votar por la paz, la libertad, una vida sin miedo en Rusia y por la firma de un acuerdo de alto el fuego", señaló, ya que los sondeos muestran que dos tercios de los rusos piden el cese de los combates.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar aseguró que fue el presidente, Vladímir Putin, quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral, 'Por la paz y libertad', contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.

Poco antes, un tribunal de la región noroccidental de Pskov condenó a 11 años y un mes de cárcel a uno de los históricos dirigentes de Yábloko, Lev Shlosberg, por condenar la conocida como "operación militar especial".

"Le compadezco, su señoría. Ahora tendrá que vivir con esta decisión", aseguró tras conocerse el fallo.

Según el tribunal, el político desprestigió al Ejército al pedir un alto el fuego en un debate grabado y colgado en las redes sociales.

A su vez, Shlosberg compartió en 2022 una portada del diario británico 'Daily Mirror' con la imagen de Putin, una mujer ensangrentada y la frase: "Su sangre... en tus manos".

"Lo condenaron por unas palabras. A los asesinos y violadores les dan menos", comentó el exiliado exaspirante presidencial Boris Nadezhdin.

Shlosberg, de 63 años, ya se enfrentó a las autoridades en 2014 al denunciar que soldados rusos estaban combatiendo en Ucrania, lo que fue entonces negado categóricamente por el Kremlin.

A su vez, la Policía detuvo hoy en las inmediaciones del Supremo a 85 partidarios de Yábloko, que fueron trasladados a tres comisarías de la ciudad, según la oposición.

Al igual que hace una semana, en el Supremo se concentraron principalmente jóvenes, los más interesados en el fin de la guerra y que dispararon la intención de voto de la oposición al lanzar una campaña a favor de 'la manzana' (el significado en ruso de Yábloko) en las redes sociales.