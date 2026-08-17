Secretario general de OEA trata en Haití avances para celebrar unas elecciones "creíbles"

De acuerdo a las autoridades haitianas, las elecciones generales están programadas para mediados de diciembre próximo. La última vez que hubo comicios en Haití fue en noviembre de 2016.

Las conversaciones también permitieron examinar los medios para reforzar el apoyo internacional a las instituciones haitianas y mejorar la coordinación entre los distintos socios, abordando temas como la Justicia, el desarrollo sostenible, la reactivación económica y el fortalecimiento de la cooperación entre Haití, la OEA y la Comunidad del Caribe (Caricom), informó el Gobierno haitiano.

El encuentro se celebró, además, con la presencia de altos cargos gubernamentales; del gobernador del Banco de la República de Haití (BRH), Ronald Gabriel, de la secretaria general de la Caricom, Carla Barnett, así como de representantes de varias instituciones regionales e internacionales que acompañan a Ramdin.

El ministro de Economía y Finanzas haitiano, Serge Gabriel Collin, firmó un acuerdo sobre la integración de Haití en el CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Gobierno haitiano reafirmó "su determinación" de continuar las acciones destinadas a "restaurar la autoridad del Estado, reforzar la seguridad" en todo el territorio y "hacer avanzar" el proceso electoral, en "respeto de las aspiraciones" del pueblo haitiano y de los principios democráticos, dijo el documento difundido por la oficina del primer ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A través de este encuentro de alto nivel, la OEA, Caricom y sus socios reafirmaron su compromiso de acompañar a Haití en sus esfuerzos en favor de la seguridad, la estabilidad institucional y la celebración de elecciones, destacó el comunicado.

Esta misión, que se extenderá hasta el miércoles, apunta especialmente a consolidar la cooperación en torno a las prioridades nacionales que constituyen la seguridad, el proceso electoral, las necesidades humanitarias y la reactivación del desarrollo, según las autoridades haitianas.

Durante su estancia en Haití, Ramdin y su delegación –además del primer ministro– se entrevistarán con diversos actores institucionales para hacer un balance de la situación del país y examinar las modalidades de un acompañamiento internacional más coherente y orientado hacia resultados concretos.

La visita constituirá también una etapa importante en la implementación de la Hoja de Ruta de la OEA para la estabilidad y la paz en Haití. Deberá contribuir a traducir los compromisos de los socios en acciones concretas y coordinadas, basadas en las prioridades definidas por las autoridades haitianas.

Haití enfrenta una situación de grave inseguridad por las poderosas bandas armadas que dominan un 90 % de la capital haitiana. La crisis se expande a todos los sectores del país.

En el país opera desde abril la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e integrada por militares y otro personal de varios países, que ha logrado recuperar algunas zonas de la capital.