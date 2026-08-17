Sergio Rollón abre la puerta grande de El Bibio con dos orejas en la novillada de Begoña

Rollón, que no formaba parte del cartel de la novillada con picadores que cerró la feria taurina de Gijón, lidió dos de las seis reses de la ganadería La Cercada en sustitución de Álvaro Serrano que causó baja por una lesión sufrida en una corrida en Dax, Francia.

El novillero madrileño, de blanco y plata, brilló en la faena del segundo de la tarde, Enemigo, castaño cornigacho de 489 kilos, al que recibió a Puertagaiola en los medios y entregó a los caballos con una larga cambiada.

El novillo exhibió fuerza en varas, pero se vino abajo después del puyazo, aunque fue recuperando en la faena de muleta en la que se mostró noble y con fijeza en el engaño.

El diestro pudo hacer alarde de su arte encadenando muletazos por ambos pitones y centrando al novillo, al que mató de una estocada entera algo trasera pero efectiva.

La faena de Rellón convenció a los asistentes que valoraron la destreza y valentía mostrada por el torero, pidieron las dos orejas que finalmente le concedió la presidencia y le ovacionaron en la vuelta al ruedo.

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El mexicano Emiliano Osornio, de gris perla y oro, inició la jornada con el primero de la tarde, Bullidor, castaño de 485 kilos, al que mató de una estocada entera y le cortó una oreja.

El de Toluca fue aplaudido en el primer tercer con el capote y convenció con la muleta ante un ejemplar noble al que humillo con pases bajos y consiguió sacarle casta y bravura por ambos pitones.

El madrileño Samuel Castrejón, de cadafalco y azabache, no tuvo suerte con el tercero, Clavelito, castaño de 435 kilos, que se cebó en los caballos y descabalgó a un picador, pero se vino abajo después del tercio de banderillas.

Clavelito se mostró débil y manso, con tendencia refugiarse en tablas, aunque el de Pozuelo de Alarcón, logró centrarlo y darle algunos muletazos vistosos y le mató con media estocada vertical tras un pinchazo.

Emiliano Osornio demostró ambición y valentía en el cuarto, Haragán, negro mulato de 514 kilos, al que recibió con chicuelinas y revoleras, y le dio varios muletazos de rodillas en el centro del ruedo.

Tras una faena vistosa, en la que fue desarmado por el astado sin mayores consecuencias, mató de una estocada entera algo tendida y descabello al segundo intento con un aviso.

El quinto de la tarde, Relimpio, negro mulato de 14 kilos, le dio mucho juego Rollón, que volvió a sacar arte y valentía toreando de rodillas, sacándole largas series de muletazos, que presagiaban una tercera oreja, pero falló con la espada y el descabello.

Un pinchazo, una estocado entera muy trasera y seis intentos fallidos con el descabello matándolo al séptimo echaron por tierra la posibilidad de un trofeo.

Tampoco estuvo acertado Samuel Castrejón en la faena de muerte de sexto, Brasuco, castaño de 501 kilos, al que pinchó tres veces y mató de una estocada entera perpendicular y descabello.

El último novillo de la Feria exhibió nobleza y fijeza en la muleta permitiendo que el torero se adornara con naturales, pases de pecho y chicuelinas, aunque finalmente hubo silencio en el tendido.

FICHA.- Quinto y último festejo de la Feria Taurina de Begoña en la Plaza de Toros El Bibio, en Gijón, con media entrada en una jornada nublada y con leve brisa.

Novillada con picadores en la que se lidiaron seis reses de la ganadería La Cercada, bien presentados, con buenas hechuras y casta a excepción del tercero, manso y con querencia a irse a las tablas.

Emiliano Osornio, gris perla y oro, oreja y vuelta al ruedo Sergio Rollón, blanco y plata, dos orejas al segundo de la tarde.

Samuel Castrejón, cadafalco y aabache, silencio en el tercero y silencio en el sexto.