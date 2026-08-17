Shakira recorrerá Quibdó ver los daños causados por el terremoto y anunciará ayudas

Está previsto que Shakira haga un anuncio sobre la manera como ayudará a los habitantes de esta región, una de las más pobres de Colombia, a enfrentar los efectos devastadores del terremoto, que en el Chocó 13 muertos, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas, según personas cercanas a la artista.

Shakira visitará además proyectos educativos de su Fundación Pies Descalzos, que acompaña en Colombia a más de 300 colegios públicos y ha construido o intervenido al menos 22 centros educativos.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (Intar), destinada a estudiantes de primaria.

Desde entonces, miles de alumnos han recibido apoyo de la organización, que actualmente construye una nueva sede de la INTAR, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la fundación y que tendrá capacidad para 960 estudiantes y 6.000 metros cuadrados de área construida.

La visita se produce una semana después del terremoto, cuyo epicentro se situó en San José del Palmar (Chocó), y que golpeó con especial fuerza también al departamentos de Valle del Cauca y a la región del Eje Cafetero.

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El Chocó es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza de Colombia y entre sus municipios se encuentran algunos de los más afectados por el sismo.

Shakira ya había expresado su solidaridad con las víctimas tras el terremoto y mostrado su apoyo a las familias afectadas, antes de desplazarse ahora hasta una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", dijo en X el pasado lunes.