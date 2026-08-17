Yábloko, 85 de cuyos partidarios fueron detenidos hoy frente al tribunal, intentó refutar las acusaciones de financiación extranjera y violación de los derechos de autor, pero el tribunal de apelaciones desestimó todos sus argumentos.

La formación liberal adelantó que, sea como sea, interpondrá una queja ante el presidium del Supremo con el fin de agotar todas sus opciones en el marco de la ley para poder concurrir en los comicios por listas de partidos.

Los jueces se negaron a tener en cuenta las explicaciones del partido opositor, entre las que figuraba un informe sobre donaciones millonarias desde el extranjero para el partido del Kremlin y todas las formaciones leales.

Según dichos documentos, los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".

Por ello, Yábloko exigía anular el fallo del Supremo o aplicar de manera "congruente" ese criterio para todos los partidos que toman parte en los comicios parlamentarios del 20 de septiembre.

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La Fiscalía contó hoy con el apoyo del representante de la Comisión Electoral Central (CEC), a cuya jefa se había dirigido el líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, que tachó de "absurda" la acusación.

Pamfílova respondió que cuando dicho partido fue registrado a finales de julio "no había ningún motivo para el rechazo", ya que la comisión no recibió ninguna solicitud al respecto de la Fiscalía o los Ministerios de Justicia e Interior.

Nada más conocerse el fallo, la CEC adelantó que toda referencia a Yábloko será retirada de las papeletas electorales, en las que figuraba en segundo lugar.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar, aseguró el sábado que fue el presidente, Vladímir Putin, quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.

Hoy, lunes, un tribunal de la región noroccidental de Pskov condenó a 11 años y un mes de cárcel a un histórico dirigente de Yábloko, Lev Shlosberg, por criticar la conocida como 'operación militar especial' en Ucrania.