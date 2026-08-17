Tres muertos en ataque ruso contra zona residencial y oficina de Correos en Ucrania

"Un ataque con drones destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta en la región de Donetsk. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad", declaró la empresa en la aplicación Telegram.

Tras el ataque se están llevando a cabo trabajos de limpieza y la empresa dijo que en breve se dispondrá de información detallada sobre los envíos dañados.

"Indemnizaremos a los clientes por el valor declarado de los envíos destruidos en el ataque. Nova Poshta ya ha activado rutas logísticas alternativas para minimizar posibles retrasos en las entregas", indicó Correos.

Rusia también atacó una zona residencial de la ciudad.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y otras dos quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, Según informó el Servicio Estatal de Emergencias (DSN) de Donetsk en Facebook.

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Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre y restos de otra persona, y retiraron 1.100 kilogramos de estructuras destruidas.

Además, en la vecina ciudad de Sloviansk, como resultado del impacto de un dron ruso se produjo un incendio en el recinto del mercado local, donde 54 pabellones comerciales quedaron envueltos en llamas, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias.

Los equipos de emergencia lograron contener el incendio en una superficie de 2.000 metros cuadrados.

También se incendiaron una vivienda particular de dos plantas y un automóvil.