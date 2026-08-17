Trump asegura que hay diálogo con Irán a través de un canal de comunicación extraoficial

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".

"Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", afirmó el mandatario en su entrevista en Fox.

Respecto a la duración de la guerra que se prolonga desde el 28 de febrero, Trump aseguró que no tenía "un calendario establecido" para cerrar el conflicto y que no tenía "prisa" en hacerlo.

Sin embargo, y pese a que Trump intenta trasladar la imagen de que no le afectan los casi seis meses de conflicto con Irán, lo cierto es que en el seno del Partido Republicano crece la preocupación por cómo pueda afectar a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.

"Las elecciones de mitad de mandato no influyen en mi forma de pensar", aseguró hoy Trump, frente a los análisis que apuntan a que Irán busca mantener vivo el conflicto para erosionar las posibilidades electorales del presidente.

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Poco antes de hablar con Fox News, Trump reiteró en un mensaje en su red social, Truth Social, que Irán no puede tener un arma nuclear: "El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear".

Su mensaje coincide técnicamente con la expiración de un alto el fuego que ambas partes firmaron y en el que se daban 60 días para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza.