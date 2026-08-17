Trump cree que Irán no va a ofrecer el tipo de acuerdo que él ve "necesario"

"Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario", aseguró el mandatario durante una ronda de preguntas de la prensa en el Despacho Oval.

Trump insistió en la necesidad de que Estados Unidos se mantenga en la guerra en Oriente Medio por la cuestión nuclear: "Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear".

A su vez, Trump, que amenazó hoy con bombardear "sin piedad" Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el control del estrecho de Ormuz, aseguró que no cree que Mascate se haya "portado muy bien".

"Nos encargaríamos de ellos con mucha facilidad, tal como hacemos con otros Estados", afirmó el magnate neoyorquino.

Con respecto al estrecho de Ormuz, que de nuevo está sufriendo bloqueos y se encuentra bajo control parcial de Irán, el republicano insistió en que Estados Unidos está extrayendo "millones de barriles de petróleo a la semana".

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"Si observamos las cifras que estamos manejando, vemos que el estrecho está abierto y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo", afirmó sobre la situación económica derivada de la guerra de Irán, que se aproxima a los seis meses.

Trump no ofreció datos sobre las afirmaciones que hizo horas antes a la cadena Fox News, en las que aseguró que se están manteniendo conversaciones con Teherán por una vía secundaria extraoficial que implicaría a la Guardia Revolucionaria, un extremo que Irán continúa negando.