Un comandante disidente talibán se rinde ante el régimen tras días de lucha en Afganistán

Fateh se entregó ante Qari Fasihuddin Fitrat, jefe del Estado Mayor del Ejército talibán y también originario de Badajshán, después de los combates registrados en el distrito de Darwaz-e Bala.

"Se rindió hoy ante el Loy Sahib", declaró la fuente a EFE.

El Gobierno talibán no ha reconocido públicamente los enfrentamientos, aunque durante las últimas dos semanas circularon informaciones sobre la resistencia de Fateh y sus hombres frente a las fuerzas especiales desplegadas en la zona.

Las discrepancias con la cúpula talibán habían comenzado meses antes, después de que el líder supremo, Hibatullah Akhundzada, lo apartara de un cargo en su Badajshán natal y lo nombrara vicegobernador de Zabul, en el sur del país.

Fateh abandonó posteriormente esa provincia y regresó al noreste.

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Aunque las autoridades no han explicado públicamente los motivos de la disputa, un mensaje de audio atribuido a Fateh distingue sus discrepancias con las fuerzas especiales de una oposición al propio Gobierno talibán.

“No tengo ningún problema con el ‘Emirato’ (...). Mi problema es con las fuerzas especiales que han llegado”, afirmó en la grabación.

Las autoridades no han aclarado qué medidas tomarán contra Fateh tras su rendición, aunque las fuentes señalaron a EFE que “sus hombres podrían ser desarmados”. El comandante fue trasladado en helicóptero a Faizabad, capital de la provincia.

El incidente se produce en un contexto de tensión en zonas del noreste de Afganistán por la gestión y extracción de recursos naturales, principalmente oro.

Tanto en Badajshán como en la vecina Takhar, comunidades locales han criticado la opacidad con la que las autoridades administran las explotaciones mineras.

El episodio coincide con el quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder, después de que el movimiento haya logrado mantener cohesionadas durante este tiempo redes de comandantes, lealtades locales y corrientes internas que no siempre comparten los mismos intereses ni responden de la misma forma a la cúpula de Kandahar.