Una escapada de fin de semana pone en la cuerda floja al ministro de Vivienda de Colombia

Con menos de diez días en el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 7 de agosto, Beltrán fue fotografiado el fin de semana con su esposa en un hotel de playa en Santa Marta, una de las ciudades del Caribe colombiano.

En los días siguientes al terremoto, el ministro visitó varias ciudades afectadas para evaluar los daños y anunciar planes de recuperación, pero el sábado fue a una boda en Santa Marta y al parecer se quedó de descanso en esa ciudad, según denunció el portal Desigual.

El terremoto de hace una semana ha provocado hasta el momento cerca de 300 muertos y de 200 desaparecidos, así como 127.608 viviendas afectadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados, por lo cual el paseo del ministro es objeto de numerosas críticas.

"¡Increíble esto! Ni más ni menos que el ministro de Vivienda en plena tragedia. Qué falta de todo. Este solo gesto debería sacarlo de su cargo y que se vaya de paseo tranquilo", reclamó en X la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, aliado del Gobierno, calificó de "indolente" a Beltrán por tomarse unos días de descanso, mientras el resto del Ejecutivo, incluido De la Espriella, están dedicados a atender la emergencia.

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"Es una lástima que el desatino y la falta de criterio de un ministro empañe la gran gestión que ha hecho el Gobierno para atender la crisis del terremoto", manifestó por su parte en X el senador Andrés Forero, del partido uribista Centro Democrático, aliado del Gobierno.

Ni el presidente, ni el propio ministro se han manifestado sobre la escapada turística, pero la Cámara de Representantes lo citó este martes a un debate de control político sobre las medidas que está tomando el Ministerio de Vivienda para atender la emergencia.

Esa convocatoria se le hizo antes de qué se conociera su viaje a Santa Marta, pero puede derivar en un llamamiento a que responda por su viaje.

Beltrán, vinculado a iglesias evangélicas, fue elegido alcalde de Bucaramanga en 2023, pero en 2025 fue anulada su elección por doble militancia. En la pasada campaña presidencial fue uno de los políticos regionales más activos y cercanos a De la Espriella, quien lo escogió para la cartera de Vivienda.