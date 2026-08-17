Una familia venezolana necesita 727 dólares solo para la alimentación de un mes, según ONG

La organización indicó en una nota de prensa que el salario mínimo mensual, equivalente entonces a unos 18 centavos de dólar, representa el 0,03 % del costo de la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos básicos.

La Constitución venezolana establece que todo trabajador "tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales".

Sin embargo, la brecha "entre el ingreso legal y la realidad del mercado sigue siendo crítica", advirtió el Cendas, al señalar que el salario mínimo, así como la pensión, se mantiene congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022.

La organización incluye en su informe los gastos en agua potable embotellada, que suman 13,52 dólares.

Según expertos y organizaciones no gubernamentales, en Venezuela el agua distribuida por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad.

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En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Los precios en el país petrolero han aumentado un 175,5 % en los primeros siete meses del año, luego de que la inflación escalara a un 19,9 % en julio, según cifras oficiales.

Hace una semana, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad pidió a la delegación opositora en el diálogo con el chavismo incluir en la discusión un incremento progresivo de las pensiones y el salario mínimo hasta igualar, en una primera etapa, el costo de la canasta alimentaria.