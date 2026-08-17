Una inusual lluvia deja 298 afectados y provoca inundaciones en el sur de Lima

La lluvia tuvo características "intensas y persistentes", remarcó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ya que Lima es una ciudad en medio de un desierto en la que llueve muy poco, sobre todo en la actual temporada de invierno austral.

Sin embargo, en esta ocasión "se registraron acumulados de precipitación" que causaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 del distrito de Villa el Salvador, así como en el distrito de Chorrillos.

Al respecto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, declaró este lunes que hasta el momento se reportan 143 familias damnificadas, así como la afectación en 62 casas y 3 escuelas en Villa El Salvador, así como de 1 mercado, en Chorrillos.

Durante una presentación ante la prensa junto con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, Arnillas informó que supervisó las acciones de emergencia hasta la madrugada de este lunes y remarcó que "urge desinfectar toda la zona afectada, sobre todo los colegios y cambiar la matriz de agua" en la zona afectada.

Fujimori destacó, a su turno, la inmediata presencia de Arnillas en el lugar de la emergencia y dijo que se han realizado trabajos a cargo de los municipios de Lima y Villa el Salvador, así como de la empresa estatal de agua potable Sedapal.

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"Se ha avanzado bastante en la evacuación del agua, sin embargo todavía no se ha sido concluido", remarcó.

La gobernante, quien poco después recorrió la zona afectada, advirtió a los ciudadanos del sur de Lima que "estas lloviznas en la capital se van a intensificar hoy y mañana", por lo que les pidió "estar alertas" y tomar medidas de precaución.

Por su parte, el director del Indeci en Lima, el coronel Alfredo Aguirre, señaló que ya se ha entregado alimentos a los afectados y enviado cisternas, motobombas, tractores y otros equipos para evacuar el agua estancada en viviendas y avenidas.

Aguirre también dijo que se cortó la electricidad "para evitar mayores incidentes" y pidió asistencia sanitaria porque la población afectada "refiere que se están desencadenando enfermedades respiratorias e infecto contagiosas".

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que se prevé la continuación de El Niño Costero "con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano (diciembre) en el centro y norte del país".

El organismo agregó que se espera que el Fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027.

De acuerdo con el Enfen, El Niño tendría una magnitud "fuerte" de agosto a septiembre y de "fuerte a muy fuerte" entre octubre y febrero de 2027.