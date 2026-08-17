Unidades de Policía de Nueva York realizan detenciones inconstitucionales, según informe

El informe de la monitora independiente Mylan Denerstein supervisa el cumplimiento constitucional por parte de los equipos de Seguridad Vecinal, de Seguridad Pública y los de Respuesta Comunitaria, denominados colectivamente "unidades especializadas", en las detenciones, requisas y registros.

Estas unidades se centran en detenciones, registros e inspecciones corporales "por iniciativa propia" en lugar de responder a llamadas de radio o quejas ciudadanas, y viajan en vehículos no identificados "para detener y registrar a personas" con acusaciones genéricas como "bultos en los bolsillos" o "lucir nerviosos", según indicaron en un comunicado las organizaciones Legal Aid Society y Legal Defense Fund.

De acuerdo con el informe, las tasas de cumplimiento de las unidades especiales no fueron significativamente superiores a las registradas en 2024 y no mostraron mejoría a través de 2025. "Esto es inaceptable porque el Departamento de Policía tiene la capacidad de hacerlo mejor".

Entre los hallazgos más importantes del informe figura que el 91 % de los detenidos por las unidades especializadas eran negros o hispanos (hombres y mujeres) y que el 88 % eran hombres negros o hispanos.

El informe reveló además que las unidades especializadas no lograron cumplir con casi todos los parámetros de cumplimiento constitucional ordenados por los tribunales en materia de detenciones, requisas y registros.

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Entre los hallazgos principales figura además que estas unidades lograron tan solo un 69 % de cumplimiento en las inspecciones corporales y un 62 % en los registros y que se identificó un patrón recurrente en los informes policiales sobre las intervenciones con el público redactados con lenguaje genérico para justificar la sospecha razonable.

Además, el Departamento de Policía no auditó las detenciones durante aproximadamente tres años, a pesar de las órdenes judiciales, "lo que puso de manifiesto una grave deficiencia en la rendición de cuentas internas", señalaron las organizaciones en el comunicado.

"Incluso cuando el Departamento realizaba las auditorías y la supervisión obligatorias, aprobaban sistemáticamente las detenciones, las requisas y los registros que posteriormente el interventor judicial consideró inconstitucionales", advirtieron.

Recuerdan que estas unidades especializadas llevan a cabo labores de aplicación de la ley de carácter proactivo para combatir los delitos violentos y fueron creadas en 2022 y destacan que desde su creación, han enfrentado "serios desafíos" en cuanto al cumplimiento de las normas relativas a las detenciones, las inspecciones corporales y los registros.

"Este informe confirma lo que las personas a las que servimos han experimentado durante años: a pesar de las repetidas advertencias, la supervisión judicial y las promesas de reforma, las unidades especializadas de la Policía siguen violando los derechos constitucionales de los neoyorquinos de color a un ritmo alarmante", afirmó Karina Teft, abogada de la Unidad de Litigios Especiales de The Legal Aid Society.