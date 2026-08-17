Uno de cada diez jóvenes de Alemania ni estudia ni trabaja

A pesar del aumento registrado en Alemania, la proporción es relativamente baja en comparación con el conjunto de la Unión Europea (UE), donde la tasa fue del 12,9 % en 2025.

Las proporciones más bajas se registraron en Países Bajos (5,6 %), Suecia (7,3 %) y Chequia (7,6 %), mientras que en Rumanía (22,8 %), Bulgaria (17,3 %) y Francia (16,2 %) se constataron las mayores proporciones de jóvenes ninis, según Destatis.

Entre las mujeres en dicha franja de edad, la proporción de quienes ni estudian ni trabajan en Alemania es ligeramente mayor que entre los varones, un 10,5 % entre ellas frente al 9,6 % de ellos.

En el conjunto de la UE, las cifras fueron del 13,2 % entre las mujeres jóvenes y del 12,5 % entre los varones.

En cuanto a la situación de los jóvenes en las grandes ciudades y en las zonas rurales, el panorama es desigual.

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En Alemania, los jóvenes de las grandes ciudades tenían más probabilidades de ni estudiar ni trabajar (10,6 %) que los de las zonas rurales (7,9 %).

En el conjunto de la UE ocurría lo contrario: los jóvenes de las zonas rurales se veían afectados con mucha mayor frecuencia (15,4 %) que los de las grandes ciudades (11,5 %).

Existen diferentes razones por las que los jóvenes de 20 a 24 años no participan ni en actividades educativas ni en el mercado laboral.

Según datos de 2024 del Informe Nacional de Educación de Alemania, el 25 % buscaba trabajo y se consideraba desempleado.

En cambio, el 66 % no estaba disponible para el mercado laboral, otro 6 % iba a comenzar próximamente una formación profesional o estudios universitarios, mientras que un 4 % estaba a punto de comenzar un nuevo empleo.

Entre los jóvenes que no participaban en el mercado laboral, el 20 % señaló las responsabilidades de cuidado como motivo y el 18 % las limitaciones de salud, en tanto que otro 17 % no buscaba trabajo por motivos relacionados con la educación, posiblemente porque estaba esperando una plaza universitaria o de formación profesional.