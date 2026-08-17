Varios niños heridos tras la explosión de una granada de mano en una escuela de Kabul

"Hacia las 17:00 hora local (12:30 GMT), en la zona de Shahrak-e Mahdia, correspondiente al Distrito Policial 18, varios niños sufrieron heridas leves tras la explosión de una granada de mano en una escuela, según la información preliminar", declaró a EFE el portavoz de la policía provincial de Kabul, Khalid Zadran.

La Policía del Gobierno de facto talibán confirmó que el suceso se produjo tras el arrojo del artefacto al interior del centro educativo.

Zadran no facilitó una cifra exacta de víctimas, pero señaló que las lesiones reportadas en los primeros informes eran de carácter leve.

"Los equipos correspondientes han llegado al lugar de los hechos y hay una investigación en curso sobre el incidente", añadió el portavoz policial de la capital.

Sin embargo, un residente de la zona de Shahrak-e Mahdia declaró a EFE que decenas de menores fueron heridos en el incidente. "Decenas de niños resultaron heridos en la explosión y los heridos fueron trasladados a varios hospitales cercanos para recibir tratamiento", relató el testigo, que se identificó como Baqir.