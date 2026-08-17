Vuelve a Venezuela la campaña benéfica Teletón para apoyar a los afectados del doble sismo

"Este Teletón ha sido diseñado con un doble propósito: homenajear el esfuerzo colectivo y la resiliencia en las zonas más impactadas, y servir como una plataforma para seguir recaudando los fondos necesarios que garanticen que la ayuda social no cese en las comunidades afectadas", aseguró Venevisión en una nota de prensa.

Este espacio, cuyo formato no se organiza en el país desde los años 2000, tendrá una programación continua que combinará transmisión en vivo, cobertura radial y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

La nota subraya que "todos los donativos nacionales e internacionales se canalizarán íntegramente a través de la plataforma de United Way Worldwide y su brazo ejecutor en el país, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, institución de la cual Venevisión es miembro activo".

La firma global Ernst & Young se encargará de la auditoría para respaldar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las donaciones, señaló el canal nacional.

El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al menos 6.301 personas fallecidas, casi 18.000 damnificadas, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

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El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.