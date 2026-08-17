Wall Street abre mixto con la vista puesta en las tecnológicas y la guerra en Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 53.584 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,13 %, hasta los 7.775 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,01 %, hasta las 26.730 unidades.

En el plano geopolítico, este lunes termina el plazo establecido en el memorando firmado en junio por Estados Unidos e Irán, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

El vencimiento es sobre todo simbólico dado que en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del crudo: el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) abrió este lunes con una subida del 0,61 %, hasta los 82,90 dólares el barril.

La semana pasada, los principales indicadores se vieron impulsados por la última tanda de resultados empresariales y por unos datos de inflación mejores de lo que pronosticaba Wall Street, lo que hace pensar a los inversores que la Reserva Federal (Fed) no subirá los tipos de interés a corto plazo.

Según dijo a la cadena CNBC Rory McPherson, estratega jefe de mercado de la firma Wren Sterling, "el cambio en las expectativas sobre los tipos ayuda a explicar parte del repunte" del sector tecnológico después de julio.

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Esta mañana destacaban las subidas de fabricantes de semiconductores como Micron (4 %), Broadcom (0,12 %) y Nvidia (0,3 %).

Mientras, el oro subía un 0,18 %, hasta los 4.445 dólares la onza; la plata ganaba un 0,63 %, hasta 65,5 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía hasta el 4,706 %.