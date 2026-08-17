Wall Street cierra en rojo, lastrado por incertidumbre con Irán y la subida del petróleo

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó el 0,51 %, hasta los 53.459 puntos; el S&P 500 cedió el 0,52 %, hasta las 7.745 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió el 0,32 %, hasta los 26.644 enteros.

La semana pasada, el S&P 500 y el Nasdaq acumularon ganancias, pero esta nueva semana comenzó con pesimismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control de Ormuz, mientras cada parte asegura dominar la ruta marítima.

El viernes, Trump dijo que planeaba declarar Ormuz "territorio de Estados Unidos" después de "derrotar a Irán", tras lo que Teherán abogó por la derrota de EE.UU. y ofreció una recompensa a su población por la entrega de soldados estadounidenses vivos o muertos.

Hoy, Irán aseguró que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y advirtió acerca de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo".

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El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 2,55 %, hasta los 84,5 dólares el barril.

El encarecimiento del combustible reavivó el temor por una subida en la inflación en EE.UU., precisamente cuando los más recientes datos apuntaban a una moderación y alejaban la posibilidad de una subida de los tipos de interés, al menos a corto plazo.

En paralelo, la rentabilidad del bono del Tesoro a treinta años se elevó al 5,31 %, su nivel más alto en diecinueve años.

La aversión al riesgo estuvo presente este lunes en los mercados y se registraron ventas de acciones en casi todos los sectores corporativos, con excepción del de la energía, que repuntó el 0,87 %.

Las empresas de tecnología estuvieron entre las menos afectadas y destacaron las subidas en firmas relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial, como Micron (4 %) o Intel (1 %).

Al cierre de la sesión, el oro repuntaba a 4.473 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subía hasta el 4,728 %, el euro se cambiaba a 1,1577 dólares y el bitcóin subía a 63.365 dólares.