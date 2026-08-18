Al menos 26 muertos tras un ataque contra tres comunidades del centro de Nigeria

El primer asalto se registró en la localidad de Bin-Per, donde los atacantes mataron a veinticinco personas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, dijo el legislador Matthew Sylvester Kwarpo durante una sesión plenaria, según recogen medios locales.

En incursiones paralelas contra las comunidades de Jwak y Murish, los hombres armados mataron a una persona más y dejaron múltiples heridos.

Además de las víctimas, el diputado detalló que los asaltantes incendiaron unas 38 viviendas y destruyeron hectáreas de cultivos e instalaciones de almacenamiento de grano, lo que amenaza la seguridad alimentaria entre las familias dependientes de la agricultura de subsistencia.

La Cámara regional urgió a los servicios de emergencia y al Gobierno estatal a enviar asistencia médica y alimentos de urgencia, al tiempo que reclamó a las fuerzas de seguridad un despliegue preventivo basado en inteligencia para evitar nuevas masacres en la zona.

Por su parte, el Gobierno de Plateau condenó hoy el ataque en Bin-Per y transmitió sus condolencias a las familias afectadas a través de un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La administración hace un llamado a los miembros de la comunidad a mantener la calma, evitar cualquier tipo de represalia y abstenerse de tomar la justicia por su mano, mientras las fuerzas de seguridad continúan sus esfuerzos para esclarecer las circunstancias del ataque", indicó el Gobierno estatal.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y el noroeste, sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.