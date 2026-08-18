Argentina y EE.UU. inauguran conferencia internacional sobre combate al narcotráfico

En la cita, que se celebra a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan hasta el próximo jueves cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC.

Creada por la DEA en 1983, IDEC es una plataforma de planificación operativa y estratégica de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

Cada año, la conferencia cuenta con el copatrocinio de Estados Unidos y tiene como sede a uno de los países miembros.

Según informó la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, la conferencia de este año "pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional".

En un alto de la cita internacional, Terrence Cole, se reunió con el canciller argentino, Pablo Quirno.

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"Tanto la celebración de la conferencia en el país como la visita de Cole demuestran el firme compromiso del presidente Javier Milei con la lucha contra el crimen trasnacional y el narcotráfico", afirmó el canciller argentino a través de redes sociales.

El Gobierno del ultraderechista Milei mantiene estrechos vínculos con la Administración de Donald Trump, a quien considera su principal aliado en materia de política exterior.

"La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos se afianza de forma ininterrumpida", añadió Quirno.